 Заряджені капці і гора шампанського. Як Мілевський святкував чемпіонство. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Заряджені капці і гора шампанського. Як Мілевський святкував чемпіонство

Сьогодні 19:42 Valeriy Ruchka 1041 0
Заряджені капці і гора шампанського. Як Мілевський святкував чемпіонство

Нападник брестського Динамо Артем Мілевський разом з командою яскраво відзначив дебютне чемпіонство клубу.

34-річний гравець згадав, як влітку йому "заряджав тапки на чемпіонство" колишній футболіст, а нині ведучий популярного YouTube-каналу КраСава Євген Савін.

Також Мілевський показав кадри з роздягальні, де на тлі десятків пляшок з шампанським тільки починалося гучне святкування.

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