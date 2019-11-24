Нападник брестського Динамо Артем Мілевський разом з командою яскраво відзначив дебютне чемпіонство клубу.

34-річний гравець згадав, як влітку йому "заряджав тапки на чемпіонство" колишній футболіст, а нині ведучий популярного YouTube-каналу КраСава Євген Савін.

Також Мілевський показав кадри з роздягальні, де на тлі десятків пляшок з шампанським тільки починалося гучне святкування.

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