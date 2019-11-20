Реал відреагував на скандальне святкування Бейла

Реал прокоментував скандальне святкування Гарета Бейла

У Реалі засудили святкування Гарета Бейла з прапором - Уельс, гольф, Мадрид.

Вчора, 19 листопада, Уельс переміг на своєму полі Угорщиною і гарантував вихід до фінальної частини Євро-2020. Після матчу капітан валлійської збірної Гарет Бейл святкував успіх з партнерами по команді і сфотографувався з фанатським прапором, на якому був напис – "Уельс, гольф, Мадрид. У такому порядку".

Керівництво мадридського Реала не схвалило вчинок свого гравця і назвало його поведінку дуже поганим жартом.

Нагадаємо, Бейл жорстко потролив Реал після виходу Уельса на Євро-2020.