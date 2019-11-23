Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 23 листопада, у рамках 13 туру італійської Серії А туринський Ювентус переграв Аталанту з рахунком 1:3.
Господарі поля вийшли вперед на початку другого тайму, однак дубль Гонсало Ігуаїна, а також гол Пауло Дибали принесли "зебрам" впевнену перемогу.
Чемпіонат Італії - Серія А
23 листопада, 13 тур
Аталанта - Ювентус 1:3 (0:0)
Голи: 1:0 - 56 Госенс, 1:1 - 74 Ігуаїн, 1:2 - 82 Ігуаїн, 1:3 - 90+2 Дибала
Нагадаємо, Роналду не вибачився перед одноклубниками за свою поведінку.
Раніше повідомлялося, що Роналду може покинути Ювентус.