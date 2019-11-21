В Ювентусі не мають наміру загострювати увагу на ситуації, що склалася із Кріштіану Роналду

Нападник туринського Ювентуса Кріштіану Роналду не вибачився перед одноклубниками за свою поведінку у матчі проти Мілану.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

34-річний нападник повернувся в розташування клубу зі своєї збірної. Всупереч очікуванням, португалець не вибачився перед одноклубниками за те, що покинув стадіон ще до завершення матчу з Міланом. Зустріч пройшла спокійно і без зайвих емоцій.

Ніяких розмов усередині команди на цю тему не було, Роналду не довелося вибачатися, він працював за індивідуальною програмою через проблеми з коліном.

В Ювентусі вирішили залишити цю історію в минулому, щоб сконцентруватися на грі і досягненні позитивних результатах.

Нагадаємо, Роналду може покинути Ювентус.

Також, Ювентус узгодив трансфер Міранчука.