Джерело - Tribuna.com.
Барселона цікавиться нападником загребського Динамо Бруно Петковичем.
Про це повідомляє Marca.
Спортивний директор Барселони Ерік Абідаль переглядав Петковича під час гри кваліфікації Євро-2020 між збірними Хорватії та Словаччині (3:1). У цій грі форвард забив переможний гол.
Барселона шукає заміну нападнику Луїсу Суаресу, а 25-річний хорват - один з тих кандидатів, яких розглядає каталонський клуб.
У поточному сезоні Петкович провів за Динамо 12 матчів у чемпіонаті Хорватії і забив 3 м'ячі.
Раніше, Барселона могла замінити Вальверде на Анрі.
Нагадаємо, Неймар хоче повернутися до Барселони.