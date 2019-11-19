Бруно може перебратися до Іспанії

Барселона цікавиться нападником загребського Динамо Бруно Петковичем.

Про це повідомляє Marca.

Спортивний директор Барселони Ерік Абідаль переглядав Петковича під час гри кваліфікації Євро-2020 між збірними Хорватії та Словаччині (3:1). У цій грі форвард забив переможний гол.

Барселона шукає заміну нападнику Луїсу Суаресу, а 25-річний хорват - один з тих кандидатів, яких розглядає каталонський клуб.

У поточному сезоні Петкович провів за Динамо 12 матчів у чемпіонаті Хорватії і забив 3 м'ячі.

Раніше, Барселона могла замінити Вальверде на Анрі.

Нагадаємо, Неймар хоче повернутися до Барселони.