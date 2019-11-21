 Барселона побореться з Баварією за Почеттіно | Футбол | Champion.com.ua
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Барселона побореться з Баварією за Почеттіно

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Почеттіно не бажає очолювати каталонський клуб
Барселона побореться з Баварією за Почеттіно
#Почеттіно, #Барселона

Джерело - sport.ua.

Каталонська Барселона готова поборотися з мюнхенською Баварією за колишнього наставника лондонського Тоттенгема Маурісіо Почеттіно, який раніше був звільнений зі своєї посади.

Про це повідомляє The Sun.

У Барселоні вважають, що Почеттіно може стати наступником Ернесто Вальверде на посаді головного тренера "блаугранас".

Втім, сам Почеттіно раніше заявив, що не має наміру працювати в Барселоні. Саме Барселона - головний суперник Еспаньйола, за який Почеттіно виступав в якості гравця (з 1994-го по 2000-й і з 2004-го по 2006-й роки), а також очолював в якості тренера (з 2009-го по 2012-й роки).

Раніше, Моурінью назвав першу трансферну ціль Тоттенгема.

Нагадаємо, Моурінью офіційно очолив Тоттенгем.

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