Худжамов: Готуємося дати бій Динамо

Маріуполь у матчі 15-го туру чемпіонату України готується дати бій київському Динамо.

Про це заявив голкіпер маріупольців Рустам Худжамов

"Звичайно, готуємося дати бій Динамо. Тим більше, в минулій зустрічі з динамівцями (0:1) наша команда, граючи з суперниками на рівних, зазнала прикрої поразки, пропустивши у себе вдома гол на 92-й хвилині. Вважаю, що ми в тому матчі грали досить непогано.

В таких іграх хочеться проявити себе і футболістам, і тренерському штабу. Динамо - один з флагманів українського футболу, і до ігор з цією командою завжди підготовка особлива.

Що стосується наших цілей в чемпіонаті, то, на мій погляд, спочатку потрібно виконати завдання по попаданню в першу шістку, що дозволить боротися далі у другому колі чемпіонату. Але можу сказати точно: Маріуполь буде боротися за єврокубки. Для того щоб вирватися "наверх", ми докладемо максимум зусиль. Без цієї мети нам сенсу ніякого немає грати", - зазначив Худжамов.