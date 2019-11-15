Суркіс не проголосував за рішення про створення слідчої комісії з розслідування можливої корупції із боку Павелка

Джерело - Чемпіон.
Під час голосування у Верховній Раді України за рішення про створення Тимчасової слідчої комісії парламенту з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України та зловживання службовим становищем президентом Української асоціації футболу, головою комітету з питань бюджету Верховної Ради 8-го скликання Андрієм Павелком депутат Григорій Суркіс утримався.
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Відзначимо, що рішення було проголосовано позитивно - за проголосували 260 народних депутатів. Воно пов'язане з бюджетною програмою будівництва футбольних полів зі штучним покриттям в Україні у 2017-2018 роках.