УАФ підозрює Суркіса у заволодінні 380 млн євро

Федерації футболу України за часів головування Григорія Суркіса розтратила сотні мільйоні гривень

Джерело - УАФ.

Українська асоціація футболу підозрює колишнього президента Федерації футболу України Григорія Суркіса та генерального секретаря Олександра Бандурко в заволодінні коштами УЄФА в особливо великих розмірах.

Про це повідомила прес-служба УАФ.

У період із1999 по 2015 рік офшорна компанія Newport Management Limited заволоділа 380 млн євро. У 1999 році між цією компанією та ФФУ було укладено "агентську угоду", яке надавало компанії довіреність на право здійснення фінансових операцій від імені федерації.

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Розслідування Der Spiegel встановило, що перекази від УЄФА надходили на рахунок Newport Management Limited, яка використовувалася для виплат заробітних плат футболістам і для проведення трансферів гравців за дорученням київського Динамо.

"Зваживши на всі ці та інші факти, які виявило внутрішнє розслідування УАФ, прийнято рішення про необхідність порушення кримінального провадження для з’ясування обставин можливої причетності колишніх керівників ФФУ, серед яких колишні президент Григорій Суркіс та генеральний секретар Олександр Бандурко, до заволодіння коштами УЄФА в особливо великих розмірах. А враховуючи те, що Григорій Суркіс є чинним народним депутатом України, таке кримінальне провадження має надзвичайно важливе значення для українського суспільства в цілому. Відтак Українська асоціація футболу звернулася до Державного бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України та Міністерства внутрішніх справ із проханнями зареєструвати заяву про вчинення кримінального правопорушення, внести відповідні відомості про злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати досудове розслідування та визнати ГС "Українська асоціація футболу" потерпілим та цивільним позивачем у даному кримінальному провадженні на суму 380 мільйонів євро", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Суркіс не проголосував за рішення про створення слідчої комісії з розслідування можливої корупції із боку Павелка.