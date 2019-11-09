Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 9 листопада, відбулися матчі 11 туру німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
9 листопада, 11 тур
Герта - РБ Лейпциг 2:4 (1:2)
Голи: 1:0 - 32 Міттельтштадт, - 1:1 - 38 Вернер(П), 1:2 - 45+1 Забітцер, 1:3 - 86 Кампл, 1:4 - 90+1 Вернер, 2:4 - 90+2 Зельке
Майнц - Уніон Берлін 2:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 30 Інгварстен, 0:2 - 45+3 Андерсон, 0:3 - 51 Андерсон, 1:3 - 81 Онісво, 2:3 - 90+4 Бросінскі
Падеборн - Аугсбург 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 41 Макс
Шальке - Фортуна 3:3 (1:0)
Голи: 1:0 - 33 Каліджурі, 1:1 - 62 Хеннінгс(П), 2:1 - 67 Кабак, 2:2 - 74 Хеннінгс, 3:2 - 79 Сердар, 3:3 - 85 Хеннінгс
Нагадаємо, Гоффенгайм вирвав перемогу у Кельна в 11 турі Бундесліги.