Ротань: Помилки обов'язково розберемо і будемо рухатися далі

Молодіжка збірна України у матчі відбору на Євро-2021 могла відіграти 0:3 і перемогти Данію.

Про це наставник молодіжної збірної України Руслан Ротань заявив в ефірі телеканалу Футбол 1.

"Як вдалося повернутися в гру після 0:3? Думаю, заміни і характер хлопців. Вони трохи заспокоїлися. Сказав, що їм переживати нема чого, потрібно повертатися в гру, якщо заб'ємо хоча б перший м'яч, повернемося в гру, як і вийшло. Результат міг бути зовсім іншим, могли при рахунку 0:3 піти переможцями, за що і подякував хлопцям.

А помилки, які наробили, обов'язково розберемо. Будемо рухатися далі", - сказав Ротань.