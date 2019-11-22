Проти Павелка заведено п'ять кримінальних справ

Виявлено факти можливої розтрати цільових коштів

У даний момент правоохоронними органами ведеться п'ять кримінальних справ стосовно Андрія Павелка та інших посадових осіб УАФ.

Про це повідомляє сайт Комітету ВР з питань молоді та спорту.

Зокрема, головним слідчим управлінням національної поліції розслідується можливе розкрадання бюджетних коштів на суму 270 млн. грн. В ході розслідування прокурор також виявив факти можливої розтрати цільових коштів, отриманих УАФ від УЄФА в рамках програми Хет-трик, а також маркетингових і спонсорських виплат.

Також поліція веде розслідування щодо можливого незаконного заволодіння бюджетними коштами з боку УАФ і ФФУ Продакшн шляхом завищення цін на товари. Ще дві справи ведуть детективи НАБУ щодо особисто Андрія Павелка: про можливе зловживання службовим становищем, яке призвело до закупівлі полів за завищеними цінами за рахунок державного і місцевого бюджетів, а також про подачу можливо недостовірної інформації при декларуванні.

Раніше, Павелко пообіцяв гравцям збірної України премії за вихід на Євро-2020.

Нагадаємо, Верховна Рада створила комісію щодо розслідування можливих порушень з боку Павелка.