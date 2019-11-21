Олексій Міранчук може перейти у Серію А

Півзахисником московського Локомотива Олексієм Міранчуком зацікавив Ювентус.

Про це повідомляє Sport Mediaset.

За інформацією джерела, туринський клуб погодив придбання 24-річного півзахисника наступного літа. Локомотив може отримати за трансфер гравця 40 млн євро.

У поточному сезоні Міранчук провів 13 матчів в чемпіонаті Росії, він забив чотири голи і віддав три результативні передачі.

Нагадаємо, Роналду може покинути Ювентус.

Також, гравці Ювентуса чекають від Роналду вибачень за поведінку у матчі з Міланом.