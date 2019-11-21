Джерело - football.ua.
Півзахисником московського Локомотива Олексієм Міранчуком зацікавив Ювентус.
Про це повідомляє Sport Mediaset.
За інформацією джерела, туринський клуб погодив придбання 24-річного півзахисника наступного літа. Локомотив може отримати за трансфер гравця 40 млн євро.
У поточному сезоні Міранчук провів 13 матчів в чемпіонаті Росії, він забив чотири голи і віддав три результативні передачі.
Нагадаємо, Роналду може покинути Ювентус.
Також, гравці Ювентуса чекають від Роналду вибачень за поведінку у матчі з Міланом.