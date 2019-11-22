Маркевич веде переговори з клубом із Казахстану

Назва клубу не розкривається

Колишній головний тренер Металіста, Дніпра і збірної України Мирон Маркевич веде переговори з одним з клубів, що займаю лідируючу позицію у чемпіонаті Казахстану.

Про це повідомляє Vesti.kz.

Назва клубу не розкривається, але відзначається, що в ньому в найближчому майбутньому, ймовірно, відбудеться тренерська відставка, після чого наставником може бути оголошений Маркевич.

Нагадаємо, останньою командою, яку очолював Маркевич, був Дніпро. З дніпрянами Мирон Богданович виходив у фінал Ліги Європи-2014/15.

З літа 2016 року Маркевич займає посаду голови комітету національних збірних УАФ.

Раніше, Маркевич назвав проблеми збірної України.

Нагадаємо, Валяєв не розуміє вчинку Тайсона у матчі із Динамо.