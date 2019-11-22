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Зідан: Я розраховую на Бейла

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Зінедін Зідан прокоментував участь Гарета Бейла у наступних матчах Реала
Зідан: Я розраховую на Бейла
#Зідан, #Бейл, #Реал

Джерело - football.uа.

Головний тренер Реала Зінедін Зідан розраховує на півзахичника Гарета Бейла попри скандальне фото після матчу збірної Уельсу.

Про це розповів сам французький спеціаліст.

"Я думаю, що через це підняли занадто багато шуму. Нам потрібно зосередитися на футболі, мені як тренеру, а йому як гравцеві. Це вже занадто. Гравець поїхав в свою збірну, він був в змозі грати і повернувся назад. Я просто дивлюся на спортивні результати, а не на те, що говорять на вулиці. Мені це не цікаво.

Я думаю, що він може бути вирішальним гравцем. Я сподіваюся на це. Коли з ним все нормально, він дуже важливий гравець. Я розраховую на Бейла, це не новина", - відзначив Зідан.

Раніше, Манчестер Юнайтед відмовився купувати Бейла.

Також, Реал відреагував на скандальне святкування Бейла.

 

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