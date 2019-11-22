Реал продовжить контракт зі своїм лідером

Джерело - iSport.ua.
Нападник мадридського Реала Карім Бензема продовжить контракт з клубом.
Про це повідомляє Marca.
Переговори щодо продовження співпраці між футболістом і керівництвом "вершкових" відбудуться найближчим часом.
На обкладинці нового випуску журналу Marca красується француз і цифра 2023. Ймовірно співпрацю продовжать до 2023 року.
"Karim Benzema 2023" titre @marca aujourd'hui !— BeFoot (@_BeFoot) 21 листопада 2019 р.
Florentino Perez souhaite prolonger son buteur français. pic.twitter.com/3txHKt3Jlu
Варто відзначити, що Бензема виступає за Реал з 2009 року. За мадридський клуб футболіст проїв більше 450 матчів, забив 233 голи і віддав 129 результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Реал хоче підписати Обамеянга.
Нагадаємо, Зідан відзначив особливу роль Бензема.