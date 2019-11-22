Реал продовжить контракт зі своїм лідером

Бензема має намір затриматися у Мадриді

Нападник мадридського Реала Карім Бензема продовжить контракт з клубом.

Про це повідомляє Marca.

Переговори щодо продовження співпраці між футболістом і керівництвом "вершкових" відбудуться найближчим часом.

На обкладинці нового випуску журналу Marca красується француз і цифра 2023. Ймовірно співпрацю продовжать до 2023 року.

Варто відзначити, що Бензема виступає за Реал з 2009 року. За мадридський клуб футболіст проїв більше 450 матчів, забив 233 голи і віддав 129 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Реал хоче підписати Обамеянга.

Нагадаємо, Зідан відзначив особливу роль Бензема.