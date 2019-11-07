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Зідан відзначив особливу роль Бензема

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Зінедін Зідан прокоментував майстерність Каріма Бензема
Зідан відзначив особливу роль Бензема
#Бензема, #Реал, #Зідан

Джерело - football.ua.

Роль нападника Каріма Бензема у Реалі подібна до Кріштіану Роналду.

Про це розповів головний тренер мадридського клубу Зінедін Зідан.

"Його цифри говорять самі за себе. Ми знаємо все про його якість і його важливої ролі в команді. Єдине, що змінилося з тих пір, як Кріштіану Роналду поїхав в Ювентус, так це те, що Карім став більш зрілий. Тепер його роль в історії клубу схожа на роль Роналду.

Він взяв на себе тягар лідера в цьому сезоні. Він робить щось дивовижне, і ми просто повинні насолоджуватися цим і максимально використовувати його якості", - розповів Зідан.

Раніше, Реал знищив Галатасарай у 4 турі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Зідан хоче залишити Бейла.

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