Ювентус продовжив контракт із Куадрадо

Джерело - sport.ua.
Туринський Ювентус продовжив контракт із 31-річним правим вінгером збірної Колумбії Хуаном Куадрадо.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Нова угода розрахована до літа 2022-го року.
Куадрадо, чий контракт належав Челсі, захищав кольори "Ювентуса" з літа 2015-го року по літо 2017-го року на правах оренди, після чого Ювентус викупив футболіста у лондонського клубу.
У поточному сезоні Хуан провів за Ювентус 14 матчів у всіх турнірах, де забив один м'яч і віддав дві результативні передачі.
Орієнтовна вартість футболіста складає €18 мільйонів.
Раніше, Ювентус узгодив трансфер Міранчука.
Нагадаємо, Роналду може покинути Ювентус.