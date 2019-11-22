Ювентус продовжив контракт із Куадрадо

Нова угода розрахована до літа 2022-го року

Туринський Ювентус продовжив контракт із 31-річним правим вінгером збірної Колумбії Хуаном Куадрадо.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Нова угода розрахована до літа 2022-го року.

Куадрадо, чий контракт належав Челсі, захищав кольори "Ювентуса" з літа 2015-го року по літо 2017-го року на правах оренди, після чого Ювентус викупив футболіста у лондонського клубу.

У поточному сезоні Хуан провів за Ювентус 14 матчів у всіх турнірах, де забив один м'яч і віддав дві результативні передачі.

Орієнтовна вартість футболіста складає €18 мільйонів.

Раніше, Ювентус узгодив трансфер Міранчука.

Нагадаємо, Роналду може покинути Ювентус.