Команда Другої ліги не приїхала на гру до Краматорська і перебуває на межі зникнення

Таврія не виїхала на гру з Авангардом-2

Відроджена сімферопольська Таврія не поїхала 19 листопада на гру перенесеного вісімнадцятого туру Другої ліги чемпіонату України з футболу з Авангардом-2 через брак коштів.

Про це наставник команди Сергій Шевченко заявив в коментарі Крим.Реалії.

"Грошей немає. Поки вирішується питання зі спонсорства. Ми готуємося на Миколаїв. Можливо, з наступного кола вже будемо готуватися до створення команди і покроково вперед для підвищення в класі. Критичний момент настав саме зараз", - заявив Шевченко.

Матч у Краматорську мав був відбутися 27 жовтня, але був скасований через грип. Його перенесли на 19 листопада.

Раніше, лідер уникнув домашньої поразки від Енергії у 22 турі Другої ліги.

Нагадаємо, дебютант зазнав розгрому на Київщині у 20 турі Другої ліги.