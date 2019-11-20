Таврія відправиться на виїзний матч Другої ліги

Таврія має фінансові труднощі

Матч 22-го туру Другої ліги, в якому Миколаїв-2 прийме Таврію, і який запланований на 23 листопада (початок о 13.00) відбудеться.

Про це повідомляє Трибуна.

Кримський клуб, який зазнає серйозних фінансових проблем, відправиться на цей поєдинок.

Нагадаємо, що через фінансові труднощі кримчани не змогли відбути на календарну зустріч попереднього туру чемпіонату з Авангардом-2.

Також раніше повідомлялося, що борги по зарплаті перед футболістами та працівниками Таврії досягли півроку.