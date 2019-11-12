Гравці Ювентуса чекають від Роналду вибачень за поведінку у матчі з Міланом

Джерело - Tribuna.com.
Гравці Ювентуса залишилися незадоволені поведінкою форварда Кріштіану Роналду після заміни в матчі з Міланом.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Португалець, нагадаємо, на 54-й хвилині поступився місцем на полі Пауло Дібале, а сам відправився відразу в роздягальню і покинув стадіон до закінчення гри.
Ювентус дійсно вирішив не штрафувати Роналду, але спортивний директор Фабіо Паратічі зв'язався з агентом Роналду Жорже Мендешем, щоб той поговорив на цю тему з Кріштіану.
Футболісти ж чекають від Роналду вибачень за його вчинок.
Раніше, Роналду обматюкав Саррі, коли той вирішив замінити його.