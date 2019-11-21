У FIFPro розчаровані рішенням КДК щодо Тайсона

Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPro) висловила невдоволення рішенням КДК УАФ щодо дискваліфікації півзахисника Шахтаря Тайсона на 1 матч.

Про це повдіомляє прес-служба асоціації.

"Ми розчаровані рішенням УАФ дискваліфікувати Тайсона на один матч.

Застосовувати санкції до жертви расової дискримінації - це за межами розуміння. Це грає на руку тим, хто пропагує таку огидну поведінку", - йдеться в заяві FIFPro.