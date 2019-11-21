У FIFPro розчаровані рішенням КДК щодо Тайсона

Джерело - ua.tribuna.com.
Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPro) висловила невдоволення рішенням КДК УАФ щодо дискваліфікації півзахисника Шахтаря Тайсона на 1 матч.
Про це повдіомляє прес-служба асоціації.
"Ми розчаровані рішенням УАФ дискваліфікувати Тайсона на один матч.
Застосовувати санкції до жертви расової дискримінації - це за межами розуміння. Це грає на руку тим, хто пропагує таку огидну поведінку", - йдеться в заяві FIFPro.
Нагадаємо, Тайсон отримав дискваліфікацію за матч з Динамо.
Також, Динамо отримало покарання за поведінку своїх уболівальників у матчі з Шахтарем.