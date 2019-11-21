Динамо отримало покарання за поведінку своїх уболівальників у матчі з Шахтарем

Кияни проведуть матч без глядачів і заплатять штраф

Джерело - УАФ.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу виніс рішення з приводу расистського інциденту в недавньому матчі УПЛ Шахтар - Динамо.

Динамо за поведінку своїх уболівальників, які расистськими вигуками ображали гравців суперника, отримало покарання у вигляді одного домашнього матчу УПЛ без глядачів.

Крім того, клуб знаходиться на випробувальному терміні до кінця нинішнього сезону, а також повинен заплатити штраф у розмірі 500 тисяч гривень.

Офіційно підтвердилась дискваліфікація на 1 матч гравця Шахтаря Тайсона, який у відповідь на дії вболівальників показав їм середній палець і вибив у їхній бік м'яч.

Раніше, Циганик назвав клоунадою акцію ультрас Динамо.

Нагадаємо, Валяєв не розуміє вчинку Тайсона у матчі із Динамо.