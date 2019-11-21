Капітан Шахтаря отримав дискваліфікацію за матч з Динамо

Отримав дискваліфікацію на 1 матч, плюс 2 гри умовно

Півзахисник Шахтаря Тайсон за показаний середній палець вболівальникам Динамо отримав дискваліфікацію на один матч.

Про це повідомляє Тribuna.com.

Також бразилець покараний двома матчами умовно.

Голкіпер Шахтаря Олег Кудрик, який виступає на правах оренди за Карпати, отримав таке ж покарання за такий же жест.

Обидва футболісти отримали прямі червоні картки в своїх матчах.

Донецький клуб у трьох наступних турах УПЛ зіграє зі Львовом, Маріуполем і Олімпіком, Карпати - проти Олімпіка, Зорі і Десни.

Раніше, Циганик назвав клоунадою акцію ультрас Динамо.

Нагадаємо, Валяєв не розуміє вчинку Тайсона у матчі із Динамо.