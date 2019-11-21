У КДК пояснили своє рішення про покарання київського клубу за расизм його уболівальників

Київське Динамо отримало настільки суворе порання за расизм, оскільки два роки тому уболівальники клубу вже вчиняли схоже правопорушення.

Про це розповів секретар КДК УАФ Ігор Грищенко.

"Динамо покаране матчем без глядачів і грошовим штрафом в розмірі 500 тисяч гривень. Ми брали до уваги повторність. У 2017 році була акція фанатів Динамо "100% білий", яка була розцінена нами як дискримінаційна . Відповідальність за неї передбачена тією ж нормою правил - грошовий штраф і один матч без глядачів. Згідно з існуючими правилами і оскільки дане поведінку вболівальників киян було повторним, обрана жорстока санкція", - розповів Грищенко.

Нагадаємо, Динамо отримало покарання за поведінку своїх уболівальників у матчі з Шахтарем.

Також, Тайсон отримав дискваліфікацію за матч з Динамо.