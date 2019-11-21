Захисника Зеніта Ярослава Ракицького не вистачає збірній України.

Про це розповів захисник Шахтаря Сергій Кривцов.

"Ракицький? Всі знають, що він може давати ідеальні паси, я б навіть сказав унікальні. Гравця з такими здібностями видати точний і своєчасний пас дійсно не вистачає. Але, як ви розумієте, відхід Ярослава зі збірної безпосередньо пов'язаний з його переходом в Зеніт. Це було його рішення, я його засуджувати не беруся", - вважає Кривцов.