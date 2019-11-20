Роналду таємно одружився у Марокко

Пара зіграла весілля у Марокко

Нападник збірної Португалії та Ювентуса Кріштіану Роналду таємно одружився на Джорджині Родрігес.

Про це повідомляє Clarin.

Молодята побралися у Марокко. А причиною секретної церемонії називають те, що Джорджина не ладнає з мамою Кріштіану Долорес Авейру, тому церемонія відбулася без фотографів.

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Пара поки офіційно не підтвердила інформацію про весілля. Джорджина і Кріштіану зустрічаються з 2016 року. У 2017 році у них народилася дочка.

Нагадаємо, гравці Ювентуса чекають від Роналду вибачень за поведінку у матчі з Міланом.