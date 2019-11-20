Де Пена: Соль стане важливим гравцем для Динамо

Нападник Динамо Фран Соль у майбутньому стане важливим гравцем для киян.

Про це розповів півзахисник Карлос де Пена.

"Коли Фран перейшов до Динамо, він отримав серйозне ушкодження плеча і вибув на цілих три-чотири місяці. Звісно, морально це непросто - коли ти приходиш до нової команди й одразу вибуваєш на тривалий термін.

Потім почалася відпустка, і я знаю, що Соль у цей час займався професійно з персональним тренером, тому що хотів повернутися на поле якнайшвидше. Але йому просто не пощастило, і перед новим сезоном він знову отримав ушкодження. Він дуже професійний гравець, і я знаю, що він добре тренується і завжди слідкує за собою.

Упевнений, що Соль невдовзі стане важливим футболістом для Динамо”, - розповів де Пена.