Динамо завдяки покеру Де Пени знищило команду Першої ліги

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#Динамо, #Оболонь Бровар

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 листопада, київське Динамо на стадіоні імені Лобановського провів контрольний матч проти першолігової Оболоні Бровар. 

Таким чином кияни заповнили вікно, яке утворилося в зв'язку з іграми збірних.

На двадцятій хвилині матчу Де Пена ударом зі штрафного відправив м’яч у дальній кут воріт пивоварів, відкривши рахунок у матчі. Наприкінці тайму уругваєць подвоїв рахунок гарним ударом у дев’ятку воріт Федорівського.

На старті другого тайму після передачі Андрієвського Де Пена оформив хет-трик. Наприкінці уругваєць забив четвертий гол. Соль встановив остаточний рахунок зустрічі - 5:0.

Контрольний матч
17 листопада

Динамо - Оболонь Бровар 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 20 Де Пена, 2:0 - 45 Де Пена, 3:0 - 48 Де Пена, 4:0 - 88 Де Пена. 5:0 - 90 Соль

Раніше, екс-захисник Динамо може приєднатися до Ярмоленка у Вест Гемі.

Нагадаємо, голи Ярмоленка та Маліновського претендують на звання найкращого в Україні.

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