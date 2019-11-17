Динамо завдяки покеру Де Пени знищило команду Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 17 листопада, київське Динамо на стадіоні імені Лобановського провів контрольний матч проти першолігової Оболоні Бровар.
Таким чином кияни заповнили вікно, яке утворилося в зв'язку з іграми збірних.
На двадцятій хвилині матчу Де Пена ударом зі штрафного відправив м’яч у дальній кут воріт пивоварів, відкривши рахунок у матчі. Наприкінці тайму уругваєць подвоїв рахунок гарним ударом у дев’ятку воріт Федорівського.
На старті другого тайму після передачі Андрієвського Де Пена оформив хет-трик. Наприкінці уругваєць забив четвертий гол. Соль встановив остаточний рахунок зустрічі - 5:0.
Динамо - Оболонь Бровар 5:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 20 Де Пена, 2:0 - 45 Де Пена, 3:0 - 48 Де Пена, 4:0 - 88 Де Пена. 5:0 - 90 Соль
Раніше, екс-захисник Динамо може приєднатися до Ярмоленка у Вест Гемі.
Нагадаємо, голи Ярмоленка та Маліновського претендують на звання найкращого в Україні.