Роздягальня із збірної України після матчу з Сербією

Збірна України завершила рік без жодної поразки. Жовто-сині успішно завершили відбірковий цикл на Євро-2020, кваліфікувалися на фінальний турнір достроково.

Останній матч відбору з Сербією вже не мав турнірного значення для підопічних Андрія Шевченка, але вони не зіпсували собі статистику і завершили матч внічию, забивши гол на останній хвилині додаткового часу.

Що відбувалося в роздягальні після матчу з Сербією і як зустрічали футболістів в Києві - дивись в відео:

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