Визначено учасників та сітку матчів плей-оф кваліфікації Євро-2020

Джерело - sport.ua.
Стали відомі 16 команд, які візьмуть участь в плей-оф кваліфікації Євро-2020.
16 команд в два раунди розіграють 4 путівки до фінального раунду чемпіонату Європи. Матчі відбудуться в березні 2020 року.
Болгарія, Угорщина, Ізраїль, Румунія пробилися в плей-оф, але їх шлях буде визначено жеребкуванням. По шляху A трьох опонентів очікує Ісландія. По шляху C суперника по півфіналу дізнається Шотландія, і переможець цієї пари у фіналі зіграє проти Норвегії або Сербії. По шляху B в півфіналах Боснія і Герцеговина зіграє проти Північна Ірландія, а Словаччина прийматиме Ірландію. По шляху D в півфіналах Грузія зіграє проти Білорусі, а Північна Македонія братиме Косово.
Жеребкування намічена на 22 листопада в швейцарському Ньоні. Півфінали пройдуть 26 березня, а фінальні матчі раунду плей-офф будуть зіграні 31 березня.
Учасники плей-офф кваліфікації Євро-2020:
Шлях A: Ісландія + три команди за жеребкуванням
Шлях B: Боснія і Герцеговина, Словаччина, Ірландія, Північна Ірландія
Шлях C: Шотландія, Норвегія, Сербія + одна команда за жеребкуванням
Шлях D: Грузія, Північна Македонія, Косово, Білорусь
Шлях буде визначено жеребкуванням: Болгарія, Угорщина, Ізраїль, Румунія.
Розподіл команд в плей-офф кваліфікації Євро-2020:
У півфіналах 1-я команда прийме 4-ю, а 2-я зіграє проти 3-й.
Місце чотирьох команд буде визначено жеребкуванням: Болгарія, Угорщина, Ізраїль, Румунія.
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