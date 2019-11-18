Яремчук став найкращим бомбардиром збірної України у відборі на Євро-2020

Нападник забив чотири голи

Роман Яремчук став найкращим бомбардиром команди Шевченка у кваліфікації Євро-2020.

Роман, нагадаємо, забив один з м'ячів у ворота сербів. В його активі - 4 забитих м'ячі (2 в ворота Сербії, 1 - в ворота Люксембургу, 1 - в ворота Португалії). Яремчук обійшов Віктора Циганкова і Руслана Маліновського, у яких по 3 забиті м'ячі в цьому відборі.

Відзначимо, що найкращим асистентом став Малиновський, на рахунку якого 3 гольові передачі в 8 матчах.

Всього команда Шевченка забила 17 м'ячів за 8 матчів, в яких здобула 6 перемог і двічі зіграла внічию.

Раніше, Шевченко зазначав, що неможливо постійно показувати хороший футбол, але ми до цього прагнемо.