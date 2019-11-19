Росію можуть не пустити на Євро-2020

Також Санкт-Петербург можуть позбавити права на проведення матчів Євро-2020

Росію можуть не пустити на чемпіонат Європи 2020 через допінговий скандал у російському спорті.

Про це повідомляє Daily Mail.

Росію відсторонять від участі в спортивних змаганнях і позбавлять права проводити турніри в тому випадку, якщо буде доведено факт підробки інформації московської лабораторії РУСАДА.

9 грудня відбудеться засідання виконкому WADA, на якому будуть розглянуті рекомендації щодо відповідності статусу РУСАДА. Якщо російську сторону визнають винною в махінаціях з даними, то РУСАДА може бути позбавлена ​​статусу відповідності.

У такому випадку Спортивний арбітражний суд може позбавити Росію права участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх в Токіо, а також від Євро-2020. Крім того, під питанням буде проведення матчів турніру в Санкт-Петербурзі.

Раніше стало відомо, що Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) знайшло невідповідності в базі даних московської лабораторії допінг-проб і може відсторонити РУСАДА.

Нагадаємо, Росію можуть відсторонити від участі у Олімпіаді-2020.