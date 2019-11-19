Джерело - sport.ua.
Англійський Вест Гем незабаром може змінити головного тренера.
Про це повідомляє Sky Sports.
Керівництво лондонського клубу хоче запросити Рафаеля Бенітеса в якості нового головного тренера команди. Боси клубу незадоволені поточними результатами команди під керівництвом Мануеля Пеллегріні.
Відзначимо, що наразі Вест Гем займає 16-е місце в турнірній таблиці АПЛ.
Раніше, екс-захисник Динамо може приєднатися до Ярмоленка у Вест Гемі.
Нагадаємо, голи Ярмоленка та Маліновського претендують на звання найкращого в Україні.