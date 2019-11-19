Мессі врятував Аргентину від поразки у контрольному матчі з Уругваєм

Мессі реалізував пенальті наприкінці матчу

Джерело - Чемпіон.

Збірні Аргентини і Уругваю зіграли внічию з рахунком 2:2 у контрольному матчі.

Уругвай двічі вів у рахунку після голів Едінсон Кавані і Луїса Суареса, але аргентинцям вдалося уникнути поразки.

Контрольний матч

18 листопада

Аргентина - Уругвай 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 34 Кавані, 1:1 - 63 Агуеро, 1:2 - 69 Суарес, 2:2 - 90+2 Мессі (пен) - Кавані, 34, Л. Суарес, 69.

Раніше, Мессі очолив ТОП-10 найдорожчих ветеранів світу.

Нагадаємо, Мессі обрав свого фаворита на посаду тренера Барселони.