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Мессі очолив ТОП-10 найдорожчих ветеранів світу

Сьогодні 14:42 282 0
Аргентинський нападник каталонської Барселони у свої 32 роки продовжує коштувати купу грошей.
Мессі очолив ТОП-10 найдорожчих ветеранів світу

Джерело - Чемпіон.

Transfermarkt опублікував рейтинг найдорожчих гравців світу, яким виповнилось 32 роки. До переліку потрапили троє гравців Барселони, два представники Ювентуса та по одному футболісту Реала, ПСЖ, Наполі, Тоттенгема та Сельти.

Про це йдеться на сайті авторитетного німецького порталу. 

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Перше місце прогнозовано посів аргентинець Ліонель Мессі, трансферна вартість якого оцінюється у 150 млн євро. За ним йде Кріштіану Роналду – 90 млн євро та Луїс Суарес – 50 млн євро.

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