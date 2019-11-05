Мессі обрав свого фаворита на посаду тренера Барселони

У тренерському кріслі Барселони очікуються зміни

Марсело Гальярдо, який очолює аргентинський Рівер Плейт, є основним кандидатом на посаду наставника каталонського клубу.

Про це повідомляє El Chiringuito TV.

Головна зірка Барселони Ліонель Мессі підтримує такий вибір і бачить у 43-річному фахівцеві достойну заміну чинному головному тренеру Ернесто Вальверде.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформацію, що на цю посаду також претендує наставник збірної Нідерландів Рональд Куман, але він погодиться очолити іспанський гранд лише після завершення Євро-2020.

Нагадаємо, Мессі став першим, хто забивав у 15 сезонах Ліги чемпіонів підряд.