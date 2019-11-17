Тьєррі Анрі у своїй тренерській кар'єрі працював асистентом Роберто Мартінеса у збірній Бельгії, а також очолював французький Монако

Джерело - Футбол 24.

Іспанська Барселона розглядала варіант із запрошенням на посаду головного тренера француза Тьєррі Анрі.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

"Блаугранас" могли довірити команду своєму колишньому гравцю, якби Ернесто Вальверде в лютому вирішив не продовжувати контракт з клубом.

Помічником Анрі у Барселоні міг стати ще один колишній гравець каталонського клубу – аргентинець Габріель Міліто, який зараз очолює Естудіантес.

Тьєррі Анрі у своїй тренерській кар'єрі працював асистентом Роберто Мартінеса у збірній Бельгії, а також очолював французький Монако.

Нещодавно легендарний екс-футболіст став головним тренером клубу МЛС Монреаль Імпакт.

Нагадаємо, Неймар хоче повернутися до Барселони.