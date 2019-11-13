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Неймар хоче повернутися до Барселони

Сьогодні 17:25 513 0
Футболіст не втратив надію повернутися до каталонців
Неймар хоче повернутися до Барселони
#Неймар, #Барселона

Джерело - sport.ua.

27-річний форвард паризького ПСЖ і збірної Бразилії Неймар все ще має намір повернутися до каталонської Барселони.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Нещодавно Неймар відвідав Барселону, де взяв участь у вечірці з нагоди Дня народження дружини уругвайського форварда "блаугранас" Луїса Суареса. На вечірці Неймар заявив, що хоче повернутися в Барселону.

Неймар виступав за Барселону з 2013-го по 2017-й роки, після чого перейшов в ПСЖ за рекордну суму у €222 мільйони. Контракт Неймара із ПСЖ розрахований до літа 2022-го року.

У поточному сезоні Неймар провів за ПСЖ 5 матчів у всіх турнірах, де забив 4 м'ячі. Зараз футболіст відновлюється після травми, отриманої в розташуванні збірної Бразилії.

Раніше, Неймар підтримав Тайсона і Дентіньо після матчу з Динамо.

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