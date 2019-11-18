Італія знищила Вірменію, Ірландія врятувалася у матчі із Данією. Результати 10 туру кваліфікації Євро-2020

Італія забила 9 голів у ворота збірної Вірменії

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 листопада, відбулися матчі кваліфікації до Євро-2020.

Чемпіонат Європи-2020

Кваліфікація

18 листопада, 10 тур

Група D

Гібралтар – Швейцарія 1:6 (0:1)

Голи: 0:1 – 10 Іттен, 0:2 – 50 Варгас, 0:3 – 57 Фасснахт, 1:3 – 74 Стайч, 1:4 – 75 Беніто, 1:5 – 84 Іттен, 1:6 - 86 Джака

Ірландія – Данія 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 73 Бретвейт, 1:1 – 85 Догерті

Група F

Іспанія – Румунія 5:0 (4:0)

Голи: 1:0 – 8 Руїс, 2:0 – 33 Морено, 3:0 – 43 Морено, 4:0 – 45+1 Рус (автогол), 5:0 - 90+2 Оярсабаль

Мальта – Норвегія 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 7 Кінг, 1:1 – 40 Фенеш, 1:2 – 62 Серлот

Швеція - Фарерські острови 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 29 Андерсон, 2:0 – 72 Сванберг, 3:0 – 80 Гвідетті

Група J

Греція – Фінляндія 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 27 Пуккі, 1:1 – 47 Манталос, 2:1 – 70 Кулуріс

Італія – Вірменія 9:1 (4:0)

Голи: 1:0 – 8 Іммобіле, 2:0 – 9 Дзаньоло, 3:0 – 29 Барелла, 4:0 – 33 Іммобіле, 5:0 – 64 Дзаньоло, 6:0 – 72 Романьйолі, 7:0 – 75 Жоржинью (пен), 8:0 – 78 Орсоліні, 8:1 – 79 Бабаян, 9:1 – 81 К’єза

Ліхтенштейн - Боснія і Герцеговина 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 – 57 Чівич, 0:2 – 64 Ходжич, 0:3 – 72 Ходжич

Нагадаємо, сімнадцять збірних вже оформили путівку на Євро-2020.

Раніше, збірна України героїчно вирвала нічию у Сербії.