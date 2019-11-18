Сімнадцять збірних вже оформили путівку на Євро-2020

Збірна Португалії добавила до списку

Джерело - Чемпіон.

Відбіркові ігри на Євро-2020 тривають і нові команди здобувають путівки на престижний турнір.

Вчора ще одна збірна офіційно оформила вихід на чемпіонат Європи. Збірна Португалії перемогла Люксембург і вийшла на Євро-2020.

У фінальну частину офіційно вийшли: Іспанія, Італія, Бельгія, Росія, Україна, Польща, Туреччина, Франція, Англія, Чехія, Швеція, Фінляндія, Німеччина, Хорватія, Австрія, Нідерланди і Португалія.

Євро-2020 відбудеться в 12 різних містах. Сам турнір пройде з 12 червня по 12 липня.

Нагадаємо, збірна України героїчно вирвала нічию у Сербії.