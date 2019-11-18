Азар назвав найкращого нападника у світі

Джерело - ua.tribuna.com.
Нападник Реала Карім Бензема є одним із найкращих форвардів світу.
Про це розповів його одноклубник Еден Азар.
"Легше грати проти команди, в якій немає Бензема. Це очевидно, тому що він робить різницю. Це кращий нападник світу прямо зараз. Бензема приносить користь не тільки в атаці, але він ще й робить нас краще.
Якщо його не викликають до збірної, це добре для нас (сміється), але погано для нього", - розповів Азар.
Нагадаємо, Бензема хотів зіграти за збірну Алжиру.
Раніше, Зідан відзначив особливу роль Бензема.