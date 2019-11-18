 Азар назвав найкращого нападника у світі | Футбол | Champion.com.ua
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Азар назвав найкращого нападника у світі

Вчора 22:32 269 0
Еден Азар прокоментував гру Каріма Бензема
Азар назвав найкращого нападника у світі
#Бензема, #Реал, #Азар

Джерело - ua.tribuna.com.

Нападник Реала Карім Бензема є одним із найкращих форвардів світу.

Про це розповів його одноклубник Еден Азар.

"Легше грати проти команди, в якій немає Бензема. Це очевидно, тому що він робить різницю. Це кращий нападник світу прямо зараз. Бензема приносить користь не тільки в атаці, але він ще й робить нас краще.

Якщо його не викликають до збірної, це добре для нас (сміється), але погано для нього", - розповів Азар.

Нагадаємо, Бензема хотів зіграти за збірну Алжиру.

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