Азар назвав найкращого нападника у світі

Еден Азар прокоментував гру Каріма Бензема

Нападник Реала Карім Бензема є одним із найкращих форвардів світу.

Про це розповів його одноклубник Еден Азар.

"Легше грати проти команди, в якій немає Бензема. Це очевидно, тому що він робить різницю. Це кращий нападник світу прямо зараз. Бензема приносить користь не тільки в атаці, але він ще й робить нас краще.

Якщо його не викликають до збірної, це добре для нас (сміється), але погано для нього", - розповів Азар.

Нагадаємо, Бензема хотів зіграти за збірну Алжиру.

Раніше, Зідан відзначив особливу роль Бензема.