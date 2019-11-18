Карім Бензема хотів виступати за Алжир

Нападник Реала Карім Бензема просився до збірної Алжиру.

Про це повідомляє Daily Mail.

У гравця є алжирське коріння, однак тренер команди Джамель Бельмаді відмовив йому. Наставник повідомив нападнику, що в його обоймі досить форвардів.

Відзначимо, що Бензема не грає за збірну Франції з 2015-го року після скандалу з шантажем Матьє Вальбуена. Він просив Федерацію футболу Франції звільнити його від зобов'язань перед збірною, але йому також відмовили.

Нагадаємо, Зідан відзначив особливу роль Бензема.