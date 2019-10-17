Старший лікар Динамо вказав термін реабілітації Бойка

Упродовж тривалого часу голкіпер Динамо Денис Бойко звертався до клубних лікарів із певними скаргами на больові відчуття в області хребта.

Про це старший лікар киян Леонід Миронов заявив клубній прес-службі.

"Бойка обстежили провідні вітчизняні ортопеди та спеціалісти у сфері хребта, які визначили наявність певних проблем у попереково-крижовому відділі хребта. В одній зі столичних нейрохірургічних лікарень було проведено детальне обстеження, яке показало наявність грижі в хребті. Після всіх процедур Денис у супроводі лікаря Динамо вирушив до німецького Мюнхена, де є кілька лікарень, що спеціалізуються на подібних патологіях хребта та мають величезний досвід лікування спортсменів із подібними проблемами.

Після кількох обстежень у провідних спеціалістів із захворювань хребта було прийняте рішення про негайне оперативне втручання з видалення міжхребцевої грижі. Загалом, це звичайна процедура. Подібна патологія розвивається роками, іноді десятиріччями. Враховуючи специфіку роботи воротарів, які роблять до тисячі стрибків та падінь за одне тренування, це все призводить до хронічних змін міжхребцевих дисків.

Операція відбулася 11 жовтня й пройшла дуже успішно. Німецькі спеціалісти повідомили нас, що оперативне втручання пройшло дуже професійно та вчасно. Наступного дня Денис уже прогулювався в Німеччині, а через кілька днів повернувся до Києва. Воротар почувається добре, скарги після операції зникли. Зараз він проходитиме спеціальну реабілітацію, яка займе від чотирьох до шести тижнів", - сказав Миронов.