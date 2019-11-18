Луїс Енріке може очолити збірну Іспанії

Федерація футболу Іспанії розглядає варіант з поверненням Луїса Енріке на посаду головного тренера національної збірної.

Про це повідомляє LaSexta.

Теперішній наставник іспанців Роберт Морено має непогані шанси втримати свою посаду щонайменше до кінця Євро-2020, однак існує і другий варіант. Іспанці можуть повернути Луїса Енріке, який у червні цього року покинув команду заради своєї доньки.

У випадку коли екс-наставника Барселони захоче відновити тренерську діяльність, у Федерація футболу Іспанії готові йому запропонувати посаду головного тренера національної команди.

Нагадаємо, сімнадцять збірних вже оформили путівку на Євро-2020.

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