Джерело - football24.ua.
Федерація футболу Іспанії розглядає варіант з поверненням Луїса Енріке на посаду головного тренера національної збірної.
Про це повідомляє LaSexta.
Теперішній наставник іспанців Роберт Морено має непогані шанси втримати свою посаду щонайменше до кінця Євро-2020, однак існує і другий варіант. Іспанці можуть повернути Луїса Енріке, який у червні цього року покинув команду заради своєї доньки.
У випадку коли екс-наставника Барселони захоче відновити тренерську діяльність, у Федерація футболу Іспанії готові йому запропонувати посаду головного тренера національної команди.
Нагадаємо, сімнадцять збірних вже оформили путівку на Євро-2020.
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