 Іванісеню не хотіли відпускати у Зорю – Скрипник | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Україна - на Євро-2020. Результати матчів і турнірна таблиця групи B
Сьогодні 07:30 4816
Опитування року. Зінченко, Яремчук чи Маліновський? Визначаємо найкращого футболіста збірної України у відборі на Євро-2020
Сьогодні 19:08 1264
Українець очолив залік бомбардирів Ліги чемпіонів
Сьогодні 14:14 1476
Чісорі запропонували мільйон за бій з Усиком
Сьогодні 13:02 2573
Мотор на виїзді програв Монпельє у Лізі чемпіонів
Сьогодні 09:10 491
Ціціпас став чемпіоном Підсумкового турніру в Лондоні
Вчора 23:36 1094
Донбас по буллітам поступився Краковії у півфінальному раунді Континентального Кубку
Вчора 22:34 640 1
Сербія - Україна 2:2. Огляд матчу
Вчора 21:50 1845
Ферстаппен виграв Гран-прі Бразилії
Вчора 20:59 521
Збірна Сербії - збірна України 2:2. Відео голів і огляд матчу
Вчора 18:01 12870 1
Блоги
У чемпіонаті Нідерландів футболіст по-чоловічому відповів на расистські вигуки
У чемпіонаті Нідерландів футболіст по-чоловічому відповів на расистські вигуки Valeriy Ruchka
Сьогодні 19:41 1081
Опитування року. Зінченко, Яремчук чи Маліновський? Визначаємо найкращого футболіста збірної України у відборі на Євро-2020
Опитування року. Зінченко, Яремчук чи Маліновський? Визначаємо найкращого футболіста збірної України у відборі на Євро-2020 Андрій Твердохліб
Сьогодні 19:08 1261
Персона дня: легендарному Петеру Шмейхелю - 56
Персона дня: легендарному Петеру Шмейхелю - 56 Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:38 216
Альтернативна збірна України: хто з молодих футболістів готовий підсилити головну команду
Альтернативна збірна України: хто з молодих футболістів готовий підсилити головну команду Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:55 1414
Сербія – Україна, провал молодіжки і перейменування Дніпра-1 - ТаТоТаке
Сербія – Україна, провал молодіжки і перейменування Дніпра-1 - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:12 685
Горбиль дня. Віктор Вацко потролив збірну Росії
Горбиль дня. Віктор Вацко потролив збірну Росії Андрій Твердохліб
Вчора 08:16 4367
Відомий український політик дотепно потролив збірну Росії з футболу
Відомий український політик дотепно потролив збірну Росії з футболу Андрій Твердохліб
16.11.2019 22:50 4107 5
Відео дня. Бельгія розібрала Росію на запчастини. Огляд матчу Євро 2020
Відео дня. Бельгія розібрала Росію на запчастини. Огляд матчу Євро 2020 Андрій Твердохліб
16.11.2019 21:48 30459 3
Ютуб забанив шоу ТаТоТаке
Ютуб забанив шоу ТаТоТаке Valeriy Ruchka
16.11.2019 21:32 654 2
Збірна України серед 5 національних команд, які не зазнали жодної поразки в кваліфікації Євро 2020
Збірна України серед 5 національних команд, які не зазнали жодної поразки в кваліфікації Євро 2020 Андрій Твердохліб
16.11.2019 14:23 1771
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:15 Футбол Відновлення Бурди іде за планом – лікар 17
21:57 Футбол Українські арбітри працюватимуть на матчах відбору Євро-2020 114
21:42 Футбол Бензема хотів зіграти за збірну Алжиру 156
21:24 Футбол КДК розгляне расизм у матчі Шахтар – Динамо 21 листопада 182
21:14 Футбол Неймар відмовився продовжувати контракт із ПСЖ 151
20:51 Футбол Сідклей хоче перейти у Бенфіку 723
20:39 Біатлон Визначився склад збірної України на дебютний Кубок світу 833
20:26 Бокс Дерев'янченко: Я не програв бій із Головкіним 1720 1
20:07 Футбол Валяєв: Краще буду без роботи, ніж поїду у Росію 851
19:47 Футбол Енріке може повернутися у збірну Іспанії 379
19:41 Блог У чемпіонаті Нідерландів футболіст по-чоловічому відповів на расистські вигуки 1085
19:31 Футбол Роналду влаштує вечірку-примирення із одноклубниками 353
19:12 Футбол Іванісеню не хотіли відпускати у Зорю – Скрипник 931
19:08 Блог Опитування року. Зінченко, Яремчук чи Маліновський? Визначаємо найкращого футболіста збірної України у відборі на Євро-2020 1264
18:51 Футбол Валяєв: Серйозних бійок у Металісті не було 592
18:36 Теніс Світоліна назвала амбітну ціль на наступний сезон 647
18:21 Футзал Ураган здійснив божевільний камбек в українській Екстра-Лізі 878
17:57 Футбол Фенербахче хоче підписати екс-зірку Шахтаря 761
17:46 Футбол Валяєв не розуміє вчинку Тайсона у матчі із Динамо 1223 1
17:38 Блог Персона дня: легендарному Петеру Шмейхелю - 56 216
17:28 Футбол Маркевич назвав проблеми збірної України 2222
17:09 Футбол Коноплянка: Ракицького не вистачає збірній України 1243
16:55 Блог Альтернативна збірна України: хто з молодих футболістів готовий підсилити головну команду 1416
16:48 Хокей Російський хокеїст покусав суперника 445
16:32 Футбол Федецький: Зозуля заслужив виклик у збірну України 882

Іванісеню не хотіли відпускати у Зорю – Скрипник

Сьогодні 19:12 931 0
Віктор Скрипник прокоментував перехід Дмитра Іванісені
Іванісеню не хотіли відпускати у Зорю – Скрипник
#Зоря, #Скрипник, #Іванісеня

Джерело - ПРОФУТБОЛ.

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник вказав на труднощі переходу півзахисника Дмитра Іванісені із Динамо Тбілісі у Зорю.

Про це розповів сам український спеціаліст.        

"Про Іванісеню спочатку подумав, що це якийсь грузин. А потім виявилося, українець. Дізнався – грав у Шахтарі. У підсумку, вибір зупинився на ньому. Добре, що клуб зумів домовитися з тбіліським Динамо. Його не хотіли відпускати.

Для мене стало одкровенням, як він додав за 4 місяці. Коли я його переглядав, то знав сильні і слабкі сторони. Школа Шахтаря є, але потім була серйозна травма. Він змужнів в тбіліському Динамо. За якостями, які він показує на полі, Іванісеня ідеально підходить для моєї тактики", - розповів Скрипник.

Нагадаємо, Зоря переграла Колос у 14 турі УПЛ.

Раніше, у збірну України довикликали півзахисника Зорі.

Коментарі ()