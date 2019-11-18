Головний тренер Зорі Віктор Скрипник вказав на труднощі переходу півзахисника Дмитра Іванісені із Динамо Тбілісі у Зорю.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Про Іванісеню спочатку подумав, що це якийсь грузин. А потім виявилося, українець. Дізнався – грав у Шахтарі. У підсумку, вибір зупинився на ньому. Добре, що клуб зумів домовитися з тбіліським Динамо. Його не хотіли відпускати.

Для мене стало одкровенням, як він додав за 4 місяці. Коли я його переглядав, то знав сильні і слабкі сторони. Школа Шахтаря є, але потім була серйозна травма. Він змужнів в тбіліському Динамо. За якостями, які він показує на полі, Іванісеня ідеально підходить для моєї тактики", - розповів Скрипник.