Джерело - ПРОФУТБОЛ.
Головний тренер Зорі Віктор Скрипник вказав на труднощі переходу півзахисника Дмитра Іванісені із Динамо Тбілісі у Зорю.
Про це розповів сам український спеціаліст.
"Про Іванісеню спочатку подумав, що це якийсь грузин. А потім виявилося, українець. Дізнався – грав у Шахтарі. У підсумку, вибір зупинився на ньому. Добре, що клуб зумів домовитися з тбіліським Динамо. Його не хотіли відпускати.
Для мене стало одкровенням, як він додав за 4 місяці. Коли я його переглядав, то знав сильні і слабкі сторони. Школа Шахтаря є, але потім була серйозна травма. Він змужнів в тбіліському Динамо. За якостями, які він показує на полі, Іванісеня ідеально підходить для моєї тактики", - розповів Скрипник.
Нагадаємо, Зоря переграла Колос у 14 турі УПЛ.
Раніше, у збірну України довикликали півзахисника Зорі.