Андрій Шевченко прийняв рішення довикликати ще одного півзахисника у національну збірну України

Джерело - УАФ.

Головний тренер національної команди України Андрій Шевченко довикликав у збірну України півзахисника Зорі Дмитра Іванісеню на товариський матч проти Естонії та матч відбору на Євро-2020 із Сербією.

Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Для 25-річного футболіста це дебютний виклик до лав головної команди країни.

Відзначимо, що у своїй кар’єрі Іванісеня зіграв 10 матчів за юнацьку та молодіжну збірні України.

Раніше, Шевченко оголосив склад збірної України на матчі проти Естонії та Сербії.

Нагадаємо, Україна покращила позиції у таблиці коефіцієнтів УЄФА.