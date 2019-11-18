Сергій Валяєв прокоментував конфлікти всередині харківської команди

Джерело - Stargorod Sport.

Серйозних бійок та конфліктів у харківському Металісті не було.

Про це розповів екс-гравець харківської команди Сергій Валяєв.

"Чи були в Металісті серйозні бійки між кимось? Ні. Бувало, хтось починав з'ясовувати стосунки на тренуваннях. Ну, попинали один одного, поштовхалися... А так, щоб ходити кудись битися, потім ходити з синцями... Такого не пригадаю.

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Зрозуміло, що в команді хтось спілкується більше, хтось менше. Хтось сімейний, хтось холостий — за інтересами. Але не було такого, щоб дві людини терпіти одна одну не могли. Щоб їх не саджати разом, або щоб вони разом не грали. Такого не пригадаю, кажу чесно і відверто", - розповів Валяєв.

Раніше, Валяєв розкритикував вчинок Тайсона.