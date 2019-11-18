Керівництво Ворскли дало Максимову 4 матчі

Новому головному тренеру полтавської Ворскли Юрію Максимову керівництво поставило завдання налагодити гру за чотири матчі.

Про це заявив ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

"В останні рік-півтора всі стратегічні рішення приймала зв'язка віце-президента Лисака і спортивного директора Фундерата. Рішення про запрошення Максимова відбулося після зустрічі власника клубу Костянтина Жеваго з керівництвом.

Президент команди Черняк першим набрав Максимова, був тією людиною, яка на нього вийшов. Мабуть, вектор впливу по "Ворсклі" трохи змінився.

За нашою інформацією, Максимову дали 4 матчі. Він не виконуючий обов'язки, а головний тренер. Але йому керівництво поставило задачу розібратися за 4 матчі". - сказав Співаковський.