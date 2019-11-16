Максимов вказав на завдання у Ворсклі

Джерело - FC Vorskla.
Новий головний тренер полтавської Ворскли Юрій Максимов хоче вивести футболістів на новий рівень.
Про це розповів сам український спеціаліст.
"Поки була задача познайомитися з футболістами. Зрозуміло, що на емоціях, кожен хоче себе показати. Далі - подивимося, будемо працювати. Головне, щоб бажання було.
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Потрібно вивести футболістів на новий рівень в психологічному плані. Результат і футбол вони покажуть.
Ворскла - команда з ім'ям. Рік тому вона була на третьому місці, грала в Лізі Європи. Зараз у всіх проблеми, але будемо щось вирішувати ", - розповів Максимов.
Нагадаємо, Ворскла запрошувала Вернидуба на пост головного тренера.