Максимов вказав на завдання у Ворсклі

Юрій Максимов прокоментував своє призначення на пост головного тренера Ворскли

Джерело - FC Vorskla.

Новий головний тренер полтавської Ворскли Юрій Максимов хоче вивести футболістів на новий рівень.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Поки була задача познайомитися з футболістами. Зрозуміло, що на емоціях, кожен хоче себе показати. Далі - подивимося, будемо працювати. Головне, щоб бажання було.

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Потрібно вивести футболістів на новий рівень в психологічному плані. Результат і футбол вони покажуть. Ворскла - команда з ім'ям. Рік тому вона була на третьому місці, грала в Лізі Європи. Зараз у всіх проблеми, але будемо щось вирішувати ", - розповів Максимов.

Нагадаємо, Ворскла запрошувала Вернидуба на пост головного тренера.